Firmas do "2020" suspeitas de viciar concursos públicos

Os empresários detidos por indícios de terem montado uma fraude milionária com fundos europeus também são suspeitos de ter viciado concursos públicos, usando as mesmas sociedades-fantasma para emitir faturas falsas, na elaboração dos projetos de apoios comunitários.

Os cinco empresários, residentes em Santo Tirso, foram quinta-feira apresentados no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, mas os interrogatórios não foram concluídos. Por isso, regressam esta sexta-feira a tribunal.

A investigação da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária, que levou à constituição como arguido do vice-presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, e de uma chefe de departamento da Autarquia, Maria Sousa, acredita que os empresários tinham um esquema para ganhar concursos públicos.

Donos de uma empresa de publicidade, de uma gráfica e de outra de aluguer de automóveis, os indivíduos usariam testas de ferro, para figurar como gerentes de duas dezenas de firmas-fantasma.

Em procedimentos de contratação pública nos quais são necessárias pelo menos três propostas, apresentariam dois orçamentos das empresas de fachada e uma de uma das sociedades com real atividade.

As autoridades suspeitam que, em Santo Tirso, o esquema contaria com a cumplicidade da chefe de departamento. As suspeitas vão agora ser averiguadas na investigação.

Os indivíduos foram detidos quarta-feira, numa operação que visou travar uma fraude de milhões, envolvendo faturas sem correspondência com a realidade para defraudar o Estado em IVA e IRC, além de apresentar candidaturas de apoios comunitários, no âmbito do programa "Portugal 2020".

Só em IVA e IRC, terão lucrado 1,9 milhões e já tinham recebido 2,7 milhões de fundos europeus, em projetos totalizando 20 milhões já aprovados.