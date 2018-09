Física e Química e Matemática  com problemas no ensino

05 Junho 2018 às 14:16 Facebook

Twitter

Extensão dos currículos é apontada como obstáculo à consolidação das aprendizagens.

Não é só a Matemática que tem um problema no ensino, Física e Química também. "O Governo só não vê se não quiser", afirma Marília Peres, representante da Sociedade Portuguesa de Física no Conselho Científico do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), considerando que os resultados, tanto da prova de aferição como dos exames do Secundário, são "evidentes" há anos.

No relatório divulgado hoje, lê-se que tanto a Matemática, como a Física e Química, "os alunos revelaram dificuldades em todos os domínios curriculares" e que a "elevada percentagem de respostas erradas e em branco" torna "necessário o reforço e consolidação das aprendizagens" a essas disciplinas. Como? O instituto não faz recomendações.

Há cerca de dois meses, o secretário de Estado da Educação, João Costa, assumiu que há um problema no ensino da Matemática e anunciou a constituição de um grupo de trabalho para apurar as causas dos sucessivos maus resultados à disciplina. Questionado pelo JN se admite a criação de um grupo de trabalho para a Física, o Ministério da Educação refere apenas que os resultados "merecem análise" e que a tutela apostou na rede de escolas Ciência Viva como forma de "retomar o investimento" no ensino experimental das Ciências.

"Os resultados são péssimos. Que há um problema, há" e não é, frisa Marília Peres, pela falta de formação dos docentes. Os programas são demasiado extensos e há escolas que não cumprem o tempo semanal dedicado às aulas experimentais, assegura, considerando a revisão do programa mais urgente do que a criação de um grupo de trabalho.

Apenas 1,3% dos alunos conseguiram responder corretamente às perguntas do capítulo "Terra no espaço": por exemplo, apenas 14% conseguiram calcular a distância de Marte ao Sol por unidades astronómicas. Marília Peres alerta que a Física "depende" da Matemática, e "quando esta disciplina está mal contamina a outra". A extensão dos programas que impossibilita a consolidação das aprendizagens em sala de aula também é uma queixa feita pela presidente da Associação de Professores de Matemática (APM). Para Lurdes Figueiral, a revisão do programa em vigor (que critica desde a sua aprovação) é urgente e incontornável e os maus resultados nas provas de aferição são a confirmação de que o programa é "extenso, abstrato, formal e desajustado". "Não há tempo para consolidar aprendizagens ou trabalhar competências em sala de aula", garante.