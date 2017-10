Fogo em Arganil ameaça povoações

Hoje às 01:09 Facebook

O incêndio que lavra no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, está a ameaçar várias povoações, disse hoje à agência Lusa a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), que continua a mobilizar mais meios para o local.

"O incêndio de Arganil está com bastante atividade e continuamos a mobilizar meios para lá. Estão habitações e povoações ameaçadas. É uma zona do país onde existem pequenos aglomerados populacionais no interior da floresta, e é desses aglomerados que estamos a falar. Pequenas localidades que estão no interior da floresta e que acabam por ser afetadas", explicou o comandante Paulo Santos, da ANPC, pelas 00:45.

Segundo a página da internet da Proteção Civil estão a combater o fogo, que deflagrou às 12:28 de domingo, na localidade de Esculca, freguesia de Côja e Barril de Alva, 203 operacionais apoiados por 66 meios.