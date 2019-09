Fogo mobiliza quase 700 bombeiros em Miranda do Corvo. Praticamente dominado na Sertã

Sertã , 13/9/19 - Reportagem esta noite na Freguesia da Cumeada onde o incêndio rural da Sertã cercou diferentes aldeias e destruir a fabrica da Pinhoser - Indústria de Madeiras da Sertã Na Foto : Bombeiros de diferentes corporações combatem as chamas no meio do pinhal Fernando Fontes / Global Imagens

Foto: Fernando Fontes / Global Imagens

14 Setembro 2019