Fogos de Penalva e Penedono continuam ativos sem casas em perigo

Os incêndios em Penalva do Castelo e Penedono, no distrito de Viseu, continuam ativos, mas sem casas em perigo, disse fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS).

"Estão ativos. Continua a arder mato e floresta, mas não há casas em perigo", afirmou a mesma fonte á Lusa, pelas 23.30 horas, referindo que nestes dois fogos não há registo de feridos.

Segundo o CDOS de Viseu, àquela hora 222 operacionais apoiados por 67 veículos combatiam o fogo de Penedono.

Este incêndio é um reacendimento de um fogo que deflagrou na tarde de domingo, às 17.49 horas, em Beselga, uma das freguesias mais a sul e a fazer fronteira com o concelho de Sernancelhe, e que durante a madrugada chegou a estar dominado.

O incêndio em Penalva do Castelo teve início às 17.26 horas desta segunda-feira, em Antas e Miuzela. Neste caso, estão nas operações 186 elementos com 52 veículos.