Fogos florestais em Ansião e Pombal mobilizam vários meios aéreos

Hoje às 16:39, atualizado às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois incêndios nos concelhos de Ansião e Pombal, no distrito de Leiria, estão a mobilizar, esta tarde de sexta-feira, oito meios aéreos, configurando uma situação "complicada", segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, os dois fogos deflagraram perto das 14 horas.

No incêndio que deflagrou em povoamento florestal, em Pipa, na freguesia de Vila Cã, no concelho de Pombal, estavam no terreno, às 15.30 horas, 102 elementos, apoiados por 24 veículos e cinco meios aéreos.

Em Ansião, na localidade de Casalinho, freguesia de Avelar, o fogo também deflagrou em povoamento florestal e está a mobilizar 98 elementos, apoiados por 26 veículos e três meios aéreos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Fonte do CDOS referiu apenas que a "situação está muito complicada".