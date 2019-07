Folgas de GIPS obrigam a pedido de ajuda a privados

Nuno Miguel Ropio Hoje às 08:10 Facebook

"Não há equipa hoje", respondeu Centro de Meios Aéreos à ordem de avanço dada por Comando de Castelo Branco.

A escala de folgas dos militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS/GNR) de Castelo Branco obrigou, no domingo, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) a ter de recorrer a uma equipa de operacionais do agrupamento de empresas de celulose nacionais para o combate às chamas, em Lordelo, concelho de Idanha-a-Nova. Porém, para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), naquela altura havia oito militares de serviço, ainda que de apoio ao helicóptero ali estacionado, para ataque aos incêndios.

O JN soube que, quando ao início da tarde eclodiram as chamas numa zona de mato daquela localidade, o CDOS de Castelo Branco contactou o Centro de Meios Aéreos do distrito - onde está instalada a unidade do GIPS - e deu ordem para que uma equipa terrestre de ataque inicial avançasse para o teatro de operações. "Não há equipa hoje", terá sido respondido do outro lado.

