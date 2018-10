"Forbes" elegeu as 20 portuguesas mais poderosas

Hoje às 00:38 Facebook

A "Forbes Portugal" revela esta quarta-feira a lista das 20 portuguesas mais poderosas no mundo dos negócios. São líderes que moldam projetos à sua imagem e que gerem milhões de euros e centenas de pessoas.

A "Forbes" já revelou os primeiros dez nomes de um ranking que pode consultar na íntegra na edição de novembro.

Em primeiro lugar, surge Maria Ramos, presidente do ABSA Bank, seguida de Paula Amorim, presidente da Amorim Investimentos e Participações. Logo a seguir está Cláudia Azevedo, presidente-executiva da Sonae (a partir de 2019).

Isabel Mota surge em quarto lugar, apesar de ser o exemplo escolhido para a capa da revista. Lidera uma organização com 62 anos, com ativos perto dos três mil milhões de euros, e que todos os anos desempenha um papel de enorme relevância na sociedade portuguesa - só no ano passado contribuiu com 67 milhões de euros em atividades científicas, culturais e sociais. Isabel, conhecida também como "senhora milhões", lidera a Fundação Gulbenkian desde 2017 e desde então que se tornou numa das mulheres mais poderosas de Portugal. No quinto lugar, logo a seguir a Isabel Mota, está Isabel Vaz, presidente do comité executivo da Luz Saúde, seguida por Ana Meneres de Mendonça, presidente da Promendo (holding que detém participações na Altri, Cofina e F. Ramada). A diretora-geral da L"Oréal Thailand, Inês Caldeira, tem 39 anos, sendo a mais nova do top-ten.

Manuela Medeiros, fundadora da Parfois, surge logo antes de Isabel Furtado, que lidera a TMG Automotive. Duas indústrias do Norte do país. Por fim, em 10.º lugar, está Patrícia Bensaude, que lidera, aos 80 anos, o Grupo Bensaude.