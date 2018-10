Frases que marcaram a polémica do roubo de Tancos

Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Muita água correu debaixo da ponte desde o assalto aos paióis de Tancos, a 28 de junho de 2017, e a divulgação da recuperação das armas furtadas, na Chamusca, a 18 de outubro desse ano. A polémica culminou com a demissão do ministro da Defesa, esta sexta-feira, em nome da proteção das Forças Armadas face ao "ataque político" de quem pedia a saída. Recorde aqui algumas das frases mais marcantes sobre o caso Tancos.

Azeredo Lopes, ministro da Defesa, sobre o desaparecimento de armamento nos paióis de Tancos

01-07-2017

"Assumo a responsabilidade política pelo simples facto de estar em funções."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

01-07-2017

"O PCP não pode deixar de considerar o assalto a um paiol militar em Tancos como um caso de extrema gravidade e a necessitar de todo o apuramento, incluindo a retirada de consequências."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

02-07-2017

"Primeiro, não haver dúvidas que se deve investigar até ao fim em matéria de factos e responsabilidades. Segundo, que tem de se prevenir o futuro para que não haja de seis em seis anos furtos destes e com gravidade crescente."

Pedro Passos Coelho, presidente do PSD

02-07-2017

"Estou atónito ao ver a indicação de que tinha sido um jornal espanhol a publicar a lista completa do material que foi furtado em paióis portugueses. É, pelo menos, desrespeitoso para o país que as nossas autoridades não saibam explicar o que se passou e exista um jornal espanhol a publicar [essa informação]."

António Mota, presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas

04-07-2017

"Se o sistema de vigilância [da Base Aérea de Tancos] está avariado não é porque o comandante quer que esteja avariado há dois anos. É porque não há dinheiro para o reparar. A verdade nua e crua é esta: não há dinheiro. O pouco dinheiro que há vai para as missões ultra prioritárias."

Marcelo Rebelo de Sousa

04-07-2017

"Pensando no prestígio de Portugal, no prestígio das Forças Armadas, pensando na autoridade do Estado e na segurança das pessoas, é muito simples: tem de se apurar tudo, de alto a baixo, até ao fim, doa a quem doer."​​​​​​​

Azeredo Lopes

07-07-2017

"Não tinha qualquer conhecimento de uma situação que fosse urgente corrigir, direta ou indiretamente, à segurança daqueles paióis."

Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril

10-07-2017

"Quem está a fazer jogo político são os generais demissionários."

António Costa, primeiro-ministro

11-07-2017

"(O ministro da Defesa) tem toda a confiança do primeiro-ministro para o exercício das suas funções."

Artur Pina Monteiro, chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas

11-07-2017

"(O roubo em Tancos) representou um soco no estômago. Depois de termos levado um soco no estômago, os chefes militares levantaram logo a cabeça. Face ao que aconteceu, há lições a tirar. Há medidas que vão ser tomadas a curto e médio prazo."

Assunção Cristas, dirigindo-se ao primeiro-ministro, António Costa, no Parlamento

12-07-2017

"Vai ou não demitir a sua ministra da Administração Interna? Vai ou não demitir o seu ministro da Defesa Nacional? Se mantiver tudo como está, então, tudo, mas tudo o que acontecer daqui para a frente nestas áreas já não tem qualquer para-raios, tudo lhe será assacado a si diretamente. A sua responsabilidade passa a ser sua e só sua."

António Costa

12-07-2017

"Obviamente que não demito nenhum ministro, obviamente que não demito a ministra da Administração Interna, obviamente que não demito o ministro da Defesa Nacional. Deixe-me dizer-lhe uma outra coisa ainda mais fácil: tudo aquilo que qualquer uma das minhas ministras ou dos meus ministros fizer, será sempre responsabilidade minha."

Pinto Ramalho, antigo Chefe do Estado-Maior do Exército

18-07-2017

"Os acontecimentos que ocorreram são realmente negativos, por aquilo que é conhecido, e não deviam ter acontecido. Mas não são mais do que isso. A instituição militar não é isso. E não se pode crucificar uma instituição por um erro ou por um aspeto negativo que ocorreu."

Pina Monteiro, ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

25-07-2017

"Posso garantir que nunca houve qualquer informação prévia que chegasse ao CISMIL (integrado no Estado-Maior General das Forças Armadas), nunca chegou qualquer informação sobre ameaça ou que poderia existir uma ameaça neste sentido."

Azeredo Lopes

10-09-2017

"No limite, pode não ter havido furto nenhum. Como não temos prova visual nem testemunhal, nem confissão, por absurdo podemos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado... e isto não pode acontecer."

"Não posso garantir, em definitivo, que não haverá mais furtos."

Assunção Cristas

10-09-2017

"Se o ministro da Defesa não sabe, acha que não tem de saber, não quer saber, então, pois que saia do seu cargo. Se o senhor ministro da Defesa acha que pode ser um qualquer cidadão que faz perguntas, mas que não tem nenhuma responsabilidade nas respostas, então deve sair do Governo e tornar-se um comum cidadão, porque não compreendeu ainda a natureza do seu cargo."

Jerónimo de Sousa

12-09-2017

"O ministro da Defesa não acertou quando não assumiu, designadamente, responsabilidades políticas."

Catarina Martins, coordenadora do BE

12-09-2017

"Há uma certa perplexidade quando o Governo, depois do tempo todo que já passou, diz que não sabe se existiu ou não um roubo em Tancos. Eu acho que nós temos que compreender o que é que significam estas declarações, porque é que elas são feitas."

Azeredo Lopes

18-09-2017

"(O Governo) fez o que devia ser feito e num tempo muito curto."

Azeredo Lopes

24-09-2017

"Hoje, sabemos que não há nenhum relatório que tenha sido produzido pelos serviços de informações, quaisquer que eles sejam. E é importante saber quem foi, com que motivação foi fabricado esse documento, falsamente atribuído aos serviços de informações."

Pedro Passos Coelho, ex-presidente do PSD

25-09-2017

"Quando se diz que alguma coisa é fabricada e tem propósitos políticos, a primeira interpretação é que alguém, maldosamente no espaço político está a querer criar embaraços políticos ao Governo, não vejo quem possa ser, mas cabe ao ministro esclarecer."

António Costa

​​​​​​​29-09-2017

"O ministro da Defesa não sabia nem tinha que saber o que se passava em Tancos."

Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército

31-10-2017

"Tenho a certeza de que houve um furto. Não lhe chamemos assalto, chamemos um furto. (...) Tenho a certeza na base dos dados das averiguações que foram conduzidas."

Nota da Presidência da República

29-06-2018

"Qualquer que seja o resultado dessa averiguação [ao desaparecimento de armas em Tancos], importa que os portugueses o conheçam. (...) O Presidente não se envolve no tempo da justiça, limita-se a dizer em voz alta o que os portugueses pensam em voz baixa."

Azeredo Lopes

​​​​​​​23-07-2018

"Eu até posso parecer, mas não sou da Polícia Judiciária e, portanto, aquilo que eu tinha a dizer já o disse. É uma matéria que está em segredo de justiça. Fui ao parlamento pela quarta, quinta ou sexta vez sobre esta questão. Não havendo nada a assinalar, não há nada a assinalar."

Nota da Presidência da República

​​​​​​​25-09-2018

"O Presidente da República relembra que insistiu desde o primeiro dia no esclarecimento integral do caso de Tancos e na importância da investigação criminal; ainda recentemente, a 10 de setembro, reiterou que esperava desenvolvimentos nessa investigação."

Assunção Cristas

26-09-2018

"Perante as mais recentes notícias, mantém a confiança no ministro da Defesa Nacional, no Chefe do Estado-Maior do Exército e no diretor da PJM? Sim ou não."

António Costa

​​​​​​​26-09-2018

"Como é público e notório, não só mantenho o meu ministro (da Defesa) como mantenho a ministra da Justiça. Mantenho todos os membros do Governo."

Marcelo Rebelo de Sousa

​​​​​​​27-09-2018

"Sempre disse que uma investigação criminal era fundamental."

Azeredo Lopes

04-10-2018

"(O CDS) É um partido político, está a fazer oposição, considera que eu devo demitir-me, por isso encaro isso sem quaisquer 'hard feelings', sem críticas pessoais, embora às vezes até pareça uma espécie de bullying político."

Assunção Cristas

04-10-2018

"(O ministro da Defesa) Não tinha (condições para continuar no cargo) quando o roubo ocorreu e continua a não ter agora, depois de tudo o que se vai sabendo e que, naturalmente, precisa de ser confirmado."

António Costa

05-10-2018

"Quer o senhor ministro da Defesa Nacional, quer o tenente general Martins Pereira, que era então seu chefe de gabinete, já fizeram um desmentido absolutamente categórico de notícias que têm vindo a lume de factos que lhe teriam sido imputados. Não vejo nenhuma razão para alterar essa confiança. Com certeza falta muita coisa esclarecer, desde logo a captura dos ladrões."

Marcelo Rebelo de Sousa

05-10-2018

"Não há verdadeira democracia sem atenção a entidades estruturantes como as Forças Armadas."

Rui Rio

05-10-2018

"O 5 de Outubro é uma comemoração profundamente estrutural, uma data histórica do país. Tancos por muito grave que possa ser é uma questão de momento. Daqui por seis, sete ou dez anos passou despercebido, como é lógico."

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros

07-10-2018

"Tancos não pode servir para minar a autoridade do Governo sobre as Forças Armadas."

Jerónimo de Sousa

​​​​​​​09-10-2018

"Nem confiança nem desconfiança. Seria prematuro fazer um julgamento apressado. Não condenamos nem absolvemos antes de tempo."

Assunção Cristas

​​​​​​​09-10-2018

"Este ministro da Defesa já não devia estar lá há muito tempo. Lamentamos que continue. Tem o apoio do primeiro-ministro? Também me recordo do apoio do primeiro-ministro à ministra da Administração Interna durante muito tempo..."

Marcelo Rebelo de Sousa

​​​​​​​09-10-2018

"Os portugueses reveem-se e confiam nas suas Forças Armadas. A relevância da sua missão, os seus valores e princípios, o firme sentido do dever, e o seu exemplar desempenho na defesa da nossa soberania, prestigiam Portugal e constituem motivo de orgulho para todos os portugueses."

Marcelo Rebelo de Sousa

​​​​​​​10-10-2018

"Às tantas fala-se da devolução [das armas roubadas em Tancos], imenso, mas para haver devolução é porque elas primeiro foram furtadas. Quanto às duas situações, [tudo] deve ser apurado integralmente, doa a quem doer."

Ana Gomes, eurodeputada do PS

11-10-2018

"(O caso de Tancos) É o mais grave atentado ao estado de Direito. Se alguém dentro das Forças Armadas foge ao controlo político é o Estado de direito que está em causa. Esta matéria tem que ter absolutamente a intervenção do Presidente da República que é o comandante supremo das Forças Armadas."

Rui Rio

12-10-2018

"Se eu fosse primeiro-ministro, o ministro da Defesa já tinha saído. Penso até que, através de conversas a dois, ele teria saído pelo seu próprio pé."