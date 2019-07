Freire de Sousa: "É preciso abrir um espaço sério de debate sobre a regionalização"

Alexandra Figueira Hoje às 13:19 Facebook

No balanço de três anos na CCDRN, Freire de Sousa congratula-se por ter "pacificado" a região e lamenta que Rui Moreira não se tenha sentado à mesa do Conselho Regional.

Há três anos na presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), Freire de Sousa quer um debate sobre a regionalização após as legislativas. Dos atuais fundos europeus, até ao fim do ano vai lançar a concurso cerca de mil milhões. Para os próximos fundos, entende que as regiões devem gerir dois terços do dinheiro.

A legislatura começou com uma agenda descentralizadora forte. Quatro anos depois, a atuação correspondeu às expectativas?