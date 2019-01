Frio acentua-se com descida da temperatura máxima

JN Hoje às 09:36 Facebook

Sol e frio são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta terça-feira. As condições meteorológicas devem manter-se pelo menos até quarta-feira.

O IPMA prevê para hoje em Portugal continental, céu pouco nublado ou limpo, com neblina ou nevoeiro matinal, em especial nos vales e terras baixas.

É esperada uma pequena descida da temperatura máxima - que vai variar entre os 9 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Leiria) - e um acentuado arrefecimento noturno, acompanhado por formação de geada, especialmente no Interior. Quanto às temperaturas mínimas, vão variar entre os -3 graus, em Bragança, e os 7, em Coimbra.

O vento vai soprar fraco a moderado (até 25 quilómetros/hora), tornando-se moderado a forte (25 a 40 km/h) nas terras altas das regiões Norte e Centro.



Consulte o estado de tempo para o seu concelho aqui.