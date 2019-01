Frio levou mais de 130 mil pessoas às urgências na última semana

Inês Schreck Hoje às 14:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A gripe "está atrasada", mas o frio recente está a ter forte impacto nas urgências hospitalares.

Na última semana do ano, mais de 130 mil doentes procuraram os hospitais. Janeiro arrancou com a mesma afluência e há urgências, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, que não têm mãos a medir. A Direção-Geral da Saúde (DGS) admite que o reforço dos hospitais pode não ser suficiente para responder a uma epidemia de gripe e pede aos doentes que não corram para as urgências e liguem antes para o SNS24.

Tradicionalmente, as semanas entre o Natal e o Ano Novo são complicadas nos hospitais, porque os centros de saúde estão mais dias fechados. Este ano não foi diferente: entre os dias 24 e 30 de dezembro, os hospitais registaram 133 758 episódios de urgência, segundo informação do Portal da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), na rubrica Plano de Contingência Sazonal.

Os últimos dados são referentes a 2 de janeiro e mostram também um início de ano com muito trabalho nas urgências e com um aumento significativo dos diagnósticos de infeção respiratória (ver infográfico). Naquele dia, o tempo médio de espera entre a triagem e a primeira observação médica em todos os hospitais foi de 74 minutos (todas as pulseiras da triagem de Manchester). No ano passado, no final de dezembro, a média de espera chegou quase aos cem minutos.

Epidemia nos próximos dias

"A afluência do final do ano é comparável com os picos registados nos últimos anos", indicou ao JN Graça Freitas. A diretora-geral da Saúde explicou que em Portugal, tal como em toda a Europa, a atividade gripal está a tardar. Está agora em fase crescente e deverá "entrar no período epidémico nos próximos dias", referiu.

Em declarações à TSF, Graça Freitas admitiu que o reforço da capacidade hospitalar pode não ser suficiente para dar resposta a uma epidemia da gripe.

"Teste do algodão" ao SNS

O pneumologista Filipe Froes também tem dúvidas da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS). "Quando chega o inverno e a altura da gripe, temos o teste anual do algodão ao SNS. E quando um SNS, que já em circunstâncias normais está no limite e sem reserva, se confronta com aumento do trabalho resultante do frio e do aumento da atividade dos vírus respiratórios, quem está no limite entra em falência e não tem qualquer capacidade de se adaptar", disse o especialista, citado pela agência Lusa.

Por estes dias, o que está a provocar a corrida às urgências são as temperaturas baixas, que descompensam os doentes crónicos, e outros vírus respiratórios (que não os da gripe), que estão a causar muitas constipações. Em regra, estas "viroses" não requerem cuidados diferenciados, pelo que a DGS pede aos utentes que não vão diretamente para as urgências, onde correm o risco de esperar várias horas e de apanhar outras infeções. "Há muitos vírus em circulação que se apanham pelo ar, nem é preciso estar em contacto com doentes", sublinhou. Graça Freitas fez ontem um apelo para que os utentes liguem para a linha 808 24 24 24.

Apesar das campanhas publicitárias em curso - nas ruas, nos autocarros, nos meios de comunicação social -, a monitorização do SNS24 indica um aumento das chamadas neste período, mas pouco significativo. No dia 2 de janeiro, a linha recebeu 3988 contactos, dos quais 169 com síndrome gripal. Destes, apenas 15 foram encaminhados para a urgência, 61 foram para os centros de saúde e 90 foram aconselhados a permanecer em casa.

"Os utentes têm que utilizar este apoio. Apesar de ser à distância, a triagem é idêntica à que se faz nos hospitais", sublinhou Graça Freitas.

Ronda pelos hospitais do país

Braga - A afluência às urgências no Hospital de Braga está a aumentar desde quarta-feira mas, ontem, os bombeiros da região tiveram uma tarde "mais complicada" do que o normal, com as macas das ambulâncias a ficarem retidas cerca de uma hora e meia. Fonte hospitalar confirmou o "aumento da afluência". As urgências do hospital recebem em média 550 a 600 doentes e, quarta-feira, atenderam 700 pacientes.

Penafiel - Nos últimos dias, a urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, registou "uma afluência anormal e de caráter pontual". Segundo fonte hospitalar, houve "uma grande aglomeração de utentes", que levou ao aumento dos tempos de espera. A unidade garante que está a acompanhar a situação e a tomar medidas "que minimizem estes efeitos", esperando-se "a normalização da afluência para os patamares habituais".

Setúbal - As urgências da região voltaram ontem à normalidade após um início de semana marcado por constrangimentos devido à elevada afluência de doentes. Os hospitais de Setúbal e Barreiro negaram ontem à tarde qualquer problema. O Hospital Garcia de Orta não respondeu.