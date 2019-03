Funcionários das escolas vão ter de prestar prova de conhecimentos

Alexandra Inácio Hoje às 11:34 Facebook

Os candidatos às 1067 vagas de quadro para assistentes operacionais vão ter de prestar prova de conhecimentos mas os diretores desconhecem o modelo que devem aplicar e vão pedir esclarecimentos ao Ministério da Educação.

As orientações para abertura do concurso foram enviadas às escolas pela diretora-geral da Administração Escolar. Os funcionários vão ter de responder a uma prova de conhecimentos geral, que pode ser escrita ou oral, de acordo com a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (lei 35/ 2014) e a portaria (83-A/ 2009) que regulamenta concursos de vinculação, carreiras e remunerações. Mas os diretores desconhecem um modelo ou matriz que deve ser aplicado, garante o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep), Filinto Lima.

Assim que as orientações chegaram às escolas, Filinto Lima começou a receber dúvidas. Os diretores receiam lançar concursos com irregularidades, que têm custos (os avisos de abertura têm de ser publicados em Diário da República e em jornais de expansão nacional), para depois terem de ser anulados.

Nunca fizemos uma prova como esta. Não temos qualquer indicação

"Nunca fizemos uma prova como esta. Não temos qualquer indicação. Não sabemos, por exemplo, se cada escola fará o seu modelo ou se haverá uma matriz", frisa Filinto Lima, alertando que os novos requisitos burocráticos - além da prova, os funcionários terão de ser sujeitos a avaliação psicológica pelos psicólogos das escolas - vão atrasar o processo de concurso, que já se previa para o final do ano letivo.

Os 1067 funcionários, recorde-se, foram prometidos há mais de um mês e só na semana passada, a meio da greve dos não docentes, nos dias 21 e 22, é que as escolas receberam autorização para lançar os concursos que serão para vagas de quadro.

"Ainda ninguém lançou. Temos receio de lançar de forma ilegal e depois ter de recuar", insiste o presidente da Andaep, garantindo que vai enviar um pedido de esclarecimento ao ME.

Os funcionários também vão ter de ser sujeitos a uma avaliação psicológica pelos psicólogos escolares mas muitos, garante Filinto Lima, também estão a levantar dúvidas sobre esta tarefa.

O JN aguarda respostas do Ministério da Educação. À TSF, a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão sublinhou que os requisitos não são novos e que as escolas estranham porque já não contratam funcionários por tempo indeterminado há muito tempo.