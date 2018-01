Funeral de Edmundo Pedro realiza-se segunda-feira à tarde

Hoje às 20:19 Facebook

O funeral de Edmundo Pedro sai na segunda-feira, dia 29, às 16 horas, de Alvalade para o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa, onde será cremado às 17 horas.

O velório do resistente antifascista e dirigente histórico do PS Edmundo Pedro decorre desde as 17 horas deste domingo no Centro Cívico Edmundo Pedro, da Junta de Freguesia de Alvalade, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte partidária.

Edmundo Pedro morreu no sábado, em Lisboa, aos 99 anos.

A sede do PS, de que foi um dos fundadores, tem a bandeira a meia haste, em sua homenagem.

Nascido em 08 de novembro de 1918, no Samouco, concelho de Alcochete, Setúbal, foi preso pela primeira vez aos 15 anos, por participar na organização da greve geral de 1934.

Aderiu ao PCP na década de 1930, onde conheceu Álvaro Cunhal, o líder histórico dos comunistas portugueses, e foi, com o seu pai, Gabriel, um dos primeiros presos políticos do Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, em 1936.

Afastou-se do PCP em 1945, e participou em vários movimentos armados, para tentar derrubar o regime.

Em 1973, foi um dos fundadores do Partido Socialista, ao lado de Mário Soares. Após o 25 de Abril, tornou-se deputado e foi também presidente da RTP, em 1977 e 1978.