Funeral de Zeca leva PSD a adiar apresentação de candidatos às europeias

Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD cancelou a apresentação dos candidatos às eleições europeias de 26 de maio, no Luso (Aveiro), devido às cerimónias fúnebres do histórico assessor de imprensa do partido Zeca Mendonça.

De acordo com fonte oficial do PSD, a apresentação, que estava prevista para sábado, deverá realizar-se provavelmente em 5 de abril, no mesmo local.

Segundo a mesma fonte, o presidente do PSD, Rui Rio, marcará presença no funeral de Zeca Mendonça, no domingo.

José Luís Mendonça Nunes, conhecido por Zeca Mendonça, morreu na quinta-feira, aos 70 anos.

Como assessor de imprensa, Zeca Mendonça trabalhou com 16 presidentes do PSD - ou 17, caso se conte com Leonardo Ribeiro de Almeida, que presidiu à Comissão Política quando Francisco Sá Carneiro liderava o partido e era primeiro-ministro -- terminando funções no mandato de Pedro Passos Coelho.

Em dezembro de 2017, pôs fim a 43 anos de ligação profissional ao PSD para ir reforçar a equipa de assessoria do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na apresentação das listas do PSD às europeias, estavam previstas intervenções do líder do partido, do cabeça-de-lista, Paulo Rangel, e de Carlos Moedas, mandatário nacional e comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação.

A lista do PSD ao Parlamento Europeu foi apresentada no Conselho Nacional de 13 de março e aprovada com 91% dos votos, por votação secreta.

Nas europeias, a lista do PSD será encabeçada pelo eurodeputado Paulo Rangel e terá como número dois a líder da juventude do Partido Popular Europeu, Lídia Pereira.

A lista, totalmente paritária, integra como número três o atual eurodeputado José Manuel Fernandes, a ex-ministra Graça Carvalho em quarto e o presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, em quinto.

A eurodeputada Cláudia Aguiar, indicada pela Madeira, será a sexta candidata do PSD ao Parlamento Europeu, seguida, no sétimo lugar - já considerado de eleição incerta - pelo atual eurodeputado Carlos Coelho.

Há cinco anos, o PSD concorreu às europeias em coligação com o CDS-PP e ficou em segundo lugar com 26,7% (sete eurodeputados, seis dos quais do PSD), atrás do PS.