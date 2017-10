Funerárias criticam enterros mais baratos

Leonor Paiva Watson Hoje às 00:41 Facebook

Os funerais sociais são apenas 1% do total das exéquias feitas ao ano. Em 2016, foram 1060 para um universo de 106 mil. Mesmo assim, as funerárias não gostam de os fazer, porque não podem cobrar mais do que 400 euros. Afirmam que é incomportável e que o Estado, que as obriga por lei a realizá-los, "está a fazer caridade com o que é dos outros".

