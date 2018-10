Furacão Leslie já passou pela Madeira e dirige-se para o continente

Hoje às 12:08 Facebook

O furacão Leslie "já passou" pelo arquipélago da Madeira sem causar danos e as condições atmosféricas vão melhorar significativamente.

"O período mais crítico do furacão Leslie já passou", disse à Lusa o diretor do Observatório Meteorológico da Madeira, Victor Prior, adiantando que "agora vai a caminho do território continental".

De acordo com o responsável, na sexta-feira à noite, pelas 21 horas, "notou-se uma deslocação do furacão para norte", disse

O responsável adiantou que ainda se vão verificar "algumas rajadas potencialmente mais fortes e alguma precipitação, mas não é nada de preocupante".

Sobre os efeitos deste fenómeno, apontou que se registaram rajadas entre os 100 e os 120 quilómetros nas zonas montanhosas, sendo de 94 quilómetros na zona do Aeroporto da Madeira -Cristiano Ronaldo, o que afetou as ligações aéreas.

Em termos de precipitação, referiu que as zonas mais afetadas foram o Pico do Arieiro 42,2 milímetros, Monte (27 milímetros a freguesia do Caniçal (concelho de Machico) 18 milímetros, Aeroporto (16 mm).