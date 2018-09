Garrafas de plástico valem dinheiro no supermercado

Carla Sofia Luz 07 Junho 2018 às 00:48 Facebook

As garrafas plásticas de água e de refrigerantes vão render dinheiro no próximo ano se as entregar no supermercado ou na área de serviço, em vez de colocá-las no saco do lixo.

O Governo quer incentivar a separação do plástico, compensando os bons comportamentos. Caso os hábitos não se alterem, regressará a tara. Uma taxa que irá ao bolso do consumidor, a partir de 2021.

