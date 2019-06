Ontem às 23:08, atualizado hoje às 00:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais jovial e urbana, a Gatão mudou de imagem ao fim de 20 anos para chegar a um público-alvo mais jovem e atrair novos mercados. O "rebranding" da marca de vinho foi apresentado oficialmente, esta sexta-feira, no Porto.

O evento no Douro Sky Lounge do Hotel Vincci deu ainda início às festas "Aqui há Gatão" pelos terraços deste país.

"O objetivo desta mudança de imagem é tornar o nosso gato mais urbano, mais artístico, para que comunique melhor com o consumidor. O que pretendemos é atrair novos consumidores, novos mercados, um público mais jovem e potenciar afinidades com os nossos clientes", explica Ana Montenegro, responsável pelo marketing da Sociedade dos Vinhos Borges. O perfil atual do consumidor médio da Gatão situa-se "acima dos 30/ 40 anos", diz.

Rita Rivotti quis preservar o património gráfico desta marca de 1905 ao manter o gato do logotipo na mesma posição, mas deu-lhe novas cores, linhas mais geométricas e um novo grafismo. Com isso conseguimos "dar-lhe uma contemporaneidade e torná-la muito mais apelativa e jovem", afirma a designer. "As cores são mais alegres, de encontro à personalidade da própria marca, e têm texturas para lhe dar um ar vintage e não esquecer o seu passado", acrescenta.

Ser gatão pode ser "um estilo de vida" e daí a aposta também no "slogan" "Segue o teu instinto", segundo Ana Montenegro. A marca vai andar este verão pelos terraços do Porto, de Lisboa, Braga, Caminha, Coimbra e das praias do Algarve a promover a nova imagem com provas de vinho e música à mistura, em eventos gratuitos, abertos ao público, divulgados nas redes sociais.

A Gatão vende cerca de dois milhões de garrafas de vinho por ano (75 por cento são de verde branco), sendo que 65 por cento do volume de negócios é para exportação. França, Alemanha, EUA, Japão, Canadá e Brasil são os destinos mais importantes.