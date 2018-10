Gay "não pode ser vigilante de internato de jovens rapazes", diz especialista em Direito

Nuno Miguel Ropio Hoje às 17:54 Facebook

O docente da Faculdade de Direito de Lisboa António Menezes Cordeiro defende numa obra sobre Direito do Trabalho, publicada este mês, que as empresas não podem ser acusadas de discriminação se não contratarem um homossexual para vigilante de um lar de rapazes ou uma recém-casada para modelo.

"Um homossexual não será a pessoa indicada para vigilante noturno num internato de jovens rapazes; uma recém-casada não pode ser contratada como modelo; um alcoólico fica mal num bar, o mesmo sucedendo com um tuberculoso numa pastelaria ou com um esquizofrénico num infantário".

Esta passagem de "Direito do Trabalho I" está a provocar celeuma, tendo em conta o tom que o jurista António Menezes Cordeiro imprimiu à obra, com mais de mil páginas. No texto, o especialista alerta para o facto de o comportamento de uma pessoa poder "prejudicar a imagem de uma empresa" e que, por isso, não há um ato de discriminação se a entidade patronal dispensar essa pessoa.

"A vida íntima de uma pessoa pode, em qualquer momento, ser conhecida; e sendo-o, pode prejudicar a imagem de uma empresa. Assim, como exemplos: para quem pretenda lidar com valores, melhor será que não tenha cadastro e que não esteja insolvente;", refere, numa passagem que foi divulgada em vários blogues, como o "Malomil" ou o "Coisas do Género". Menezes Cordeiro acrescenta ainda que "não vale a pena fazer apelos ao politicamente correto, nem crucificar os estudiosos que se limitem a relatar o dia-a-dia das sociedades: o Direito vive com factos e não com ideologias."

Ao JN, o autor explicou que "são situações que chamam à atenção para o facto de, nas diversas profissões, as entidades empregadoras poderem escolher as pessoas indicadas de acordo com o perfil". "Por exemplo, se uma pessoa não tem uma boa constituição física não pode ser estivadora. Poder pode, mas se não for contratado, não é discriminação", assegura.

"O exemplo do vigilante homossexual é um exemplo. Se for uma vigilância na rua, até pode ser. Mas se for vigilância interna, já pode levantar questões. Também não vai colocar um vigilante interno, heterossexual, a fazer vigilância num lar interno de jovens raparigas. Aliás, até pode fazê-lo. Mas se não o fizer não é discriminação, é apenas adequação à função", argumentou.

Confrontado pelo JN com o facto de muitas mulheres casadas e com filhos serem modelos de topo, Menezes Cordeiro admitiu que o exemplo que deu "não está conseguido". "Para certas funções de modelo pode não ser recomendável contratar uma mulher que esteja na iminência de engravidar ou que até esteja grávida", destacou.

O docente de Direito recusa que a sua obra tenha conceções que violem os princípios estabelecidos pela Constituição, violadores da igualdade: "São assuntos sensíveis, que têm a ver com o politicamente correto e chamam a atenção, principalmente quando tem a ver com sexo. A obra no seu conjunto é uma obra antidiscriminatória e que defende as pessoas".

O autor garante ainda que está surpreendido com a reação das pessoas a esta passagem da sua obra. "Você pegou numa parte e sem contexto. Isso está dentro de um contexto e são situações apenas ilustrativas. Não me revejo nesses sentimentos discriminatórios de que me fala", apontou.

O JN questionou a Universidade de Lisboa sobre este caso, mas a instituição declinou fazer qualquer comentário sobre o docente de um dos seus polos de ensino.