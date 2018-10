General Nunes da Fonseca é o novo Chefe do Estado-Maior do Exército

Hoje às 13:13 Facebook

O tenente-general José Nunes da Fonseca será o novo chefe do Estado-Maior do Exército, tendo o seu nome recebido parecer favorável por unanimidade do Conselho Superior do Exército.

A informação foi dada pelo primeiro-ministro António Costa, em Bruxelas, que acrescentou que decorrerá ainda esta sexta-feira um Conselho de Ministros eletrónico, de forma a que o nome seja formalmente proposto ao Presidente da República.

Questionado sobre o que espera do sucessor do general Rovisco Duarte no cargo de CEME, o primeiro-ministro, que falava à saída de uma cimeira UE-Ásia, em Bruxelas, disse esperar "que desempenhe lealmente as suas funções", que é aquilo que todos contam "que cada servidor público possa fazer".

José Nunes da Fonseca, que estava na GNR, substitui no cargo o tenente-general Rovisco Duarte, que se demitiu na sequência do caso do furto de armas nos paióis de Tancos.

Presidente aceita escolha e marca posse para as 19 horas

O Presidente da República aceitou hoje a proposta do Governo de nomeação de José Nunes da Fonseca para novo Chefe do Estado-Maior do Exército e marcou a posse para esta sexta-feira, às 19 horas, no Palácio de Belém, em Lisboa.

A informação foi colocada esta sexta-feira no "site" da Presidência da República na Internet.

Na nota, a Presidência limita-se a informar que "o primeiro-ministro informou o Presidente da República da proposta de nomeação" do general José Nunes da Fonseca "como Chefe do Estado-Maior do Exército" e que Marcelo Rebelo de Sousa a aceitou.