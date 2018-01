Mais de três mil condutores multados por usarem lugares para deficientes

Hoje às 16:53 Facebook

A GNR multou mais de três mil condutores por estacionarem o carro em lugares reservados a pessoas com deficiência, no segundo semestre de 2017, altura em que passou a ser considerado uma contraordenação grave.

Numa nota, a GNR avança que detetou, no segundo semestre do ano passado, 3199 condutores que ocuparam lugares reservados a pessoas com deficiência.

Desde julho de 2017 que é considerado contraordenação grave estacionar em lugar reservado a veículos de pessoas com deficiência.

A GNR recorda que o estacionamento nestes locais apenas pode ser feito por quem seja portador do cartão de estacionamento para pessoas com deficiência, o que pode ser solicitado aos serviços do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) da área da residência.

Segundo a GNR, quem cometer esta infração incorre numa coima de entre 60 a 300 euros e perde dois pontos na carta.