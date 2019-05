GNR multou dez proprietários por queimadas em quatro dias

Nuno Miguel Ropio Hoje às 19:44 Facebook

Dez autos de contraordenação por queimadas e queimas de sobrantes foram levantados pela GNR, entre 11 e 14 de maio, os dias em que o país registou temperaturas que bateram os 35ºC.

A GNR adiantou ao JN que levantou dez autos de notícia de contraordenação por queimadas e queimas de sobrantes durante os quatro dias em que vigorou a proibição de realizar tais atividades, em dez distritos.

No dia 10 de maio, devido ao aumento das temperaturas, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, assinaram um despacho que proibiu a realização de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração nos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal.

As altas temperaturas para esta altura, que chegaram aos 35ºC, levou a Proteção Civil a aumentar o estado de alerta do dispositivo de combate a fogos de azul para amarelo - o terceiro nível mais alto no que toca à prontidão e pré-posicionamento dos meios.