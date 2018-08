Gonçalo Reis diz que ainda não é tempo de eventuais ajustes na RTP

15 Maio 2018 às 23:55 Facebook

O presidente da RTP disse na Assembleia da República que valoriza a "estabilidade" e que ainda não é tempo de "eventuais ajustes de direções, de conteúdos e não só".

Chamado à comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto pelo PS a propósito da exoneração do diretor de informação, Paulo Dentinho, noticiada há dois meses, o presidente da RTP - Gonçalo Reis - afirmou esta terça-feira que "eventuais ajustes em direções, de conteúdos e não só", serão "sempre tratadas com toda a ponderação, no devido momento, que ainda não chegou e cumprindo os procedimentos adequados".

Valorizamos a estabilidade na direção de informação", acrescentou, citado pela agência Lusa, sublinhando que "Paulo Dentinho é o diretor de Informação com mais longevidade [na RTP], há 20 anos". O presidente da estação pública fez um balanço "muito positivo" da atual direção de Informação, frisando que "estabilidade" não é sinónimo de "cristalização", mas antes, defendeu, de "ambição".

Em declarações ao JN, Paulo Dentinho confirmou que recebeu da parte de Gonçalo Reis a indicação de que se vai manter no cargo que ocupa desde 2015. "O presidente da RTP foi muito claro no Parlamento. Há uma linha editorial de independência, isenção e credibilidade que foi conquistada", disse, acrescentando que Gonçalo Reis conta consigo "para ficar como diretor de Informação e com carta branca, se assim o entender, para reformular a equipa".

Em março, notícias vindas a público davam conta de um convite feito pela Administração da RTP ao jornalista portuense, de 48 anos, Carlos Daniel, para liderar a Direção de informação.