Ontem às 23:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo aconselha os portugueses a "viajar com passaporte válido" para o Reino Unido já a partir de 1 de novembro.

"Será recomendável que os cidadãos portugueses viajem na posse de passaporte válido", disse ao "Expresso" o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Em causa estão as incertezas provocadas pelo Governo britânico, que quer pôr um fim à livre circulação logo à meia-noite do dia 1 de novembro (primeiro dia do Brexit) se não for assinado nenhum acordo de saída.