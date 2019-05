Governo acredita que sardinha terá quota superior

Ana Trocado Marques Hoje às 15:05, atualizado às 15:17 Facebook

A frota da sardinha regressa ao mar a 3 de junho. Para já, será fixada uma quota nacional de 7182 toneladas (66,5% da quota ibérica), mas o Governo acredita que a revisão da mesma, prevista para junho, trará melhores notícias. Caso contrário, os pescadores prometem partir para a luta. Definidas serão ainda duas zonas de "não pesca" para proteção de juvenis: uma a norte da Figueira, outra no Sotavento algarvio.

"A proposta da Comissão Europeia era 10 300 toneladas. Nós [Portugal e Espanha] contrapropusemos com 10 799", afirmou, ao JN, o secretário de Estado das Pescas. Apolinário explica as contas: Bruxelas propôs uma quota que permitiria a recuperação em 5% da biomassa, os dois países contrapropõem com 4,5%.

Quem não se conforma são os pescadores, que exigiam, no mínimo, 15 425 toneladas. Humberto Jorge, da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (Anopcerco), disse isso mesmo, em Bruxelas, ao diretor-geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas: "Não é suficiente para o setor sobreviver! Não vamos aceitar que, num contexto de melhora do recurso, nos estejam a castigar ainda mais!".

Humberto Jorge diz que quem anda ao mar vê, todos os dias, "abundância de cardumes". Isso mesmo, explica, deverá "vir refletido no cruzeiro científico", que termina a 15 de maio. Por isso mesmo, pescadores portugueses e espanhóis estão unidos na exigência: que, com as conclusões do cruzeiro, que deverão estar prontas a meados de junho, seja revista a quota.

"Temos que acabar com este desfasamento temporal entre a realidade e os pareceres científicos. A Comissão Europeia está a ter em conta a recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar feita com base em informação científica de 2017. Desde então, muita coisa mudou", frisa o presidente da Anopcerco.

José Apolinário concorda e mantém a esperança de que os resultados "mais favoráveis" do cruzeiro possam permitir "um aumento da quota" ainda este ano.

Para já, certo é que o regresso ao mar está marcado para 3 de junho.