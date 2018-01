Governo afasta inspetor-geral do Trabalho por violação de privacidade

JOANA AMORIM Hoje às 01:16, atualizado às 01:26 Facebook

O inspetor-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), Pedro Pimenta Braz, foi afastado do cargo e proibido de assumir cargos dirigentes nos próximos três anos.

É este o resultado do processo disciplinar que lhe havia sido instruído, em setembro, na sequência de uma denúncia feita por uma inspetora de trabalho. Em causa estava a alegada divulgação de um documento, a todos os funcionários da ACT, com informação sobre o estado de saúde e a situação familiar daquela inspetora.

