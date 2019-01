Governo ajusta datas dos exames nacionais

Joana Amorim Hoje às 11:45 Facebook

Economia A, Desenho A e História da Cultura e das Artes com novas datas na 1.ª fase. Na 2.ª fase há alterações em nove provas.

O calendário dos exames nacionais do ensino secundário para o corrente ano letivo foi alterado. De acordo com um despacho publicado nesta quarta-feira em Diário da República, são alteradas as datas de três exames nacionais na primeira fase e de nove na segunda fase.

Assim, na 1.ª fase, o exame de Economia A passa a realizar-se no dia 27 de junho, quinta-feira, quando inicialmente estava previsto para dia 26 de junho. Desenho A, por sua vez, avança do dia 21 de junho para a semana seguinte, estando agora marcado para 26 de junho. Por último, História da Cultura e das Artes passa de 19 de junho para o dia 21. A hora das provas mantém-se inalterada: 9h30.

Relativamente à 2.º fase, Economia A mantém-se no dia 18 de julho, mas a realização da prova passa das 9h30 para as 14 horas. História da Cultura e das Artes passa para o dia 19 de julho, às 14 horas (antes era no dia 18, às 9h30); Filosofia transita do dia 19 para o dia 22 de julho às 14 horas; e História B passa a realizar-se às 9h30 do dia 23 de julho (antes era às 14 horas do dia 22). De referir também que as provas de Alemão, Espanhol, Francês e Inglês avançam um dia, para 23 de julho, mantendo-se às 14 horas. Por último, o exame de Geografia A será agora realizado na manhã de sexta-feira de 19 de julho, quanto estava inicialmente previsto para a tarde do dia 23.

As alterações, lê-se no despacho, prendem-se com o projeto de autonomia e flexibilidade curricular que permite a permuta e substituição de disciplinas. Entende a tutela que as datas dos exames nacionais acima mencionados estavam "comprometidas", tendo por isso sido "ajustadas" para "salvaguardar o necessário equilíbrio na calendarização dos exames nacionais do ensino secundário".