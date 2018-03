Governo anuncia mais de 600 GNR para combater incêndios

Helena Teixeira da Silva Hoje às 15:25 Facebook

No dia em que o Governo prolongou o prazo para limpar as matas, António Costa abriu o debate quinzenal desta quinta-feira, dedicado à prevenção estrutural e gestão integrada de incêndios, anunciando que este verão haverá no terreno mais 600 membros da GNR, 200 novos guardas florestais, 100 elementos dos serviços de natureza e e o reforço do SIRESP.

O primeiro-ministro recorda ainda que foram criadas duas linhas de crédito para financiar as operações de limpeza. A primeira, para privados, de 40 milhões de euros, e a outra, para as autarquias, de 50 milhões de euros.

Apesar de o prazo de limpeza ter sido dilatado, o primeiro-ministro reforça que isso "não retira dos proprietários o dever de fazer as limpezas que estão por fazer".

O novo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, intervém para dizer que "o Estado falhou clamorosamente às populações". E garante que "todo o planeamento continua atrasado." Dá um exemplo: "há comandos distritais que ainda não estão completos. Não se aprendeu nada com os incêndios do ano passado."

Negrão muda de tema e introduz a saúde. "É público e notório que tudo isto tem vindo a piorar. Vejam-se as queixas de todos os agentes da saúde em Portugal, queixas que têm proveniência nas principais cidades do litoral". É no interior, sublinha, "que a situação é pior, porque essas populações não têm meios de fazer ouvir a sua voz". E questiona: "Quando é que esta melhor conjuntura chega a Saúde?

Costa responde com o aumento de 5% na despesa pública da saúde em relação a 2015 e com o aumento de de intervenções cirúrgicas e consultas. "Vivemos no ano passado mais 18.579 intervenções cirúrgicas do que tinha havido em 2015, assim como mais consultas: ou seja, mais investimentos, mais pessoal, e o SNS está a produzir mais do que produzia em 2015"