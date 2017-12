Governo apela à instalação do Registo Viajante no telemóvel

Ontem às 19:51 Facebook

O secretário de Estado das Comunidades apelou aos portugueses que se deslocam ao estrangeiro para instalarem no seu telemóvel a aplicação Registo Viajante, uma ferramenta que permite prestar apoio em caso de emergência.

José Luís Carneiro aproveitou a presença, nesta altura do ano, de milhares de portugueses residentes no estrangeiro no país para fazer um conjunto de recomendações.

"A importância de introduzirem no seu telemóvel a aplicação Registo Viajante: trata-se de uma aplicação gratuita cujos dados pessoais são preservados e permite apoiar em caso de emergência os portugueses em perigo por intermédio da articulação com as autoridades de acolhimento", disse à agência Lusa o governante.

O secretário de Estado das Comunidades Portugueses apelou também aos portugueses que se deslocam para países estrangeiros para consultarem o portal das comunidades portuguesas, nomeadamente o conselho aos viajantes, onde estão um conjunto de recomendações relativas aos países de destino.

José Luís Carneiro reiterou ainda a importância de os emigrantes portugueses procederem à inscrição consular.

Para tal, adiantou, devem dirigir-se aos consulados e realizar a sua inscrição para que exista conhecimento dos portugueses residentes nessas regiões, locais de trabalho e residências.

O secretário de Estado afirmou igualmente que, em caso de emergência, os portugueses devem contactar o gabinete de emergência consular, um serviço que funciona 24 horas por dia.

José Luís Carneiro sublinhou ainda a importância dos cuidados que os emigrantes devem ter nas viagens que efetuem nesta altura do ano.