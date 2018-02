Governo assinou protocolos sobre modernização administrativa e felicidade

Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

A ministra da Presidência assinou com o executivo dos Emirados Árabes Unidos um memorando de entendimento na área da modernização administrativa, tendo o Governo subscrito ainda a Declaração Conjunta da Coligação Global para a Felicidade.

De acordo com informação adiantada esta quarta-feira à agência Lusa por fonte do Governo, estes dois protocolos de cooperação foram assinados na segunda-feira, no Dubai, durante a "World Government Summit", "um evento de referência mundial que junta todos os anos mais de 3000 participantes, provenientes de 130 países".

"Entre as áreas de cooperação bilateral identificadas para a partilha de conhecimento estão a participação pública, inovação, transformação digital, liderança e desenvolvimento de competências e serviços no telemóvel", detalhou a mesma fonte.

Na sequência de acordos semelhantes com outros países, Portugal e Egito já tinham formalizado em 2017, no Cairo, um acordo para a venda de programas, conceitos e assistência técnica relacionados com o Simplex.

Marrocos contratualizou a "MySNS Carteira", que reúne a informação de saúde do cidadão numa aplicação no "smartphone", e a "Interoperabilidade na Administração Pública", uma plataforma central que permite, de "uma forma ágil e com economia de escala, a composição e disponibilização de serviços eletrónicos multicanal mais próximos das necessidades do cidadão e empresas".

Durante o "World Government Summit", Portugal fez ainda parte do grupo fundador de países que subscreveu a Declaração Conjunta da Coligação Global para a Felicidade, "como uma forma de promover o desenvolvimento e bem-estar social".

"A coligação pretende criar um espaço de diálogo global que promova a disseminação de experiências entre os países aderentes, que assumem o compromisso de implementar projetos conjuntos e de partilhar recursos, informação e conhecimentos", concretizou.