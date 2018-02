Governo avaliará as recomendações da Proteção de Dados sobre os drones

Carla Sofia Luz Hoje às 11:24 Facebook

O Ministério do Planeamento e Infraestruturas avaliará as recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que defende a proibição da captação de imagens e de som por drones em espaços públicos e privados frequentados em contexto familiar e por crianças.

O anteprojeto do Governo que prevê o registo obrigatório daqueles aparelhos foi alvo de parecer pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), que recomendou a reformulação do diploma para que não se limite a salvaguardar a segurança aérea, mas também inclua medidas de respeito pela privacidade. Na versão atual, o documento ignora a violação desses direitos, atenta a CNPD.

"Um regime legal de utilização de RPAS [drones] não pode deixar de fora a tutela da privacidade, como se esta fosse uma questão cindível, suscetível de ser considerada numa outra fase do procedimento legislativo ou no contexto de uma outra iniciativa", argumenta a comissão, no parecer que não possui caráter vinculativo. Ainda assim, o Ministério do Planeamento e Infraestruturas irá considerar as recomendações.

"O Governo está a consolidar o diploma para aprovação nas próximas semanas no Conselho de Ministros. No âmbito desse trabalho, serão avaliadas as recomendações da CNPD", afiança fonte do ministério, em resposta ao JN.

O parecer da Proteção de Dados entende que o Governo deve aproveitar esta oportunidade legislativa, que resulta da necessidade de identificar os infratores em situações de intrusão do espaço aéreo restrito, junto a aeroportos nacionais, para incluir normas que limitem filmagens, gravação de sons e outras formas de captação de dados pessoais por drones.

O documento aponta para a proibição da captação de imagens e de sons por drones em locais públicos e privados frequentados em "contexto privado e familiar" e pede-se "especiais cautelas" para áreas usadas por crianças. Admite-se que possam ocorrer filmagens nos casos "em que não sejam previsivelmente identificáveis as pessoas abrangidas".

O registo obrigatório dos drones deve ser aprofundado, de modo a que os dipositivos acopláveis que permitem a captação de dados pessoais também sejam registados pelos proprietários dos aparelhos. A base de dados deve estar acessível às forças de segurança.