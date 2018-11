Governo celebra três anos no Norte

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:00, atualizado às 10:53 Facebook

Twitter

Na próxima sexta-feira e dia 26, o Governo vai assinalar os três anos de mandato no Norte, com uma conferência de imprensa no Porto, uma sessão de perguntas e respostas em Braga e várias iniciativas setoriais no Alto Minho.

Ao que o JN apurou, a decisão partiu do próprio primeiro-ministro, que também terá sugerido que a reunião bilateral com o presidente de Angola fosse na Invicta, o que irá ocorrer na manhã de 23.

As comemorações iniciam-se na tarde de sexta-feira, no Porto, com uma conferência de imprensa de António Costa que terá como tónicas o balanço dos três anos de governo e as perspetivas para o futuro.

Na segunda-feira, dia 26, completam-se três anos de Governo e haverá uma sessão de perguntas e respostas na Universidade do Minho, em Braga. É o cumprimento de uma promessa de António Costa que, após a polémica sessão do ano passado, prometeu repeti-la. Vai fazê-lo, mas com algumas diferenças. Em vez de uma empresa, desta vez a iniciativa foi coordenada pela UMinho e cinco dos seus docentes prepararam, em grupos temáticos com alunos e ex-alunos, as questões para colocar ao Governo.

Recorde-se que, no ano passado, em Aveiro, a sessão de perguntas e respostas ao Governo causou polémica por os participantes terem recebido vales de compras de 200 euros para fazerem questões, prática que, explicou a empresa organizadora, seria normal. Na altura, e apesar da polémica, Costa prometeu repetir o modelo. E vai cumprir a promessa.

Na tarde de 26, o Governo ainda participará num conjunto de iniciativas setoriais no Alto Minho, com a participação de vários ministros

PreSIDENTE angolano no Porto

Na manhã de sexta-feira, António Costa irá acompanhar o presidente de Angola na sua visita ao Porto. Além de ser recebido na Câmara do Porto, João Lourenço participará numa reunião bilateral com o Governo luso e numa conferência de imprensa conjunta, ambas no Palácio da Bolsa, e, pela hora de almoço, encerrará um seminário sobre Economia na Alfândega.

Programa

Sexta, 18 horas, Porto

António Costa dá uma conferência de imprensa, às 18 horas, na Casa Allen, onde, além de responder às questões dos jornalistas, irá abordar os três anos de governação e perspetivar o futuro.

Segunda, 11.30 horas, Braga

O primeiro-ministro e o Governo submetem-se a uma sessão de perguntas e respostas, organizadas de forma temática. O "exame" decorre na reitoria da Universidade do Minho.

Segunda à tarde, Alto Minho

Vários ministros irão participar num conjunto de iniciativas setoriais no Alto Minho para assinalar os três anos de governação.