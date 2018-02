Governo cria Agência para a Investigação Clínica

Joana Amorim Hoje às 12:14 Facebook

Twitter

O Governo vai aprovar amanhã, em Conselho de Ministros, a criação de uma Agência para a Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB), anunciou esta quarta-feira de manhã, no Porto, o ministro da Ciência e Ensino Superior.

Segundo explicou Manuel Heitor aos jornalistas, à margem da "Gago Conference on European Science Policy", o objetivo é chegar a 2023 com uma dotação orçamental de 20 milhões de euros irmãmente repartida entre setores público e privado.

O governante recordou a constituição, há um ano, com o Ministério da Saúde, do Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos, e que esta Agência representa agora "mais um passo na formalização desses Centros Académicos, com uma Agência que possa avaliar e financiar por forma a estarmos mais perto da Europea".

O homólogo da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, também presente na conferência que discute durante o dia de hoje a investigação na área do cancro, frisou que o Conselho de Ministros de amanhã será dedicado exclusivamente à Ciência. O objetivo, disse, é que "Portugal tenha mais Ciência, melhor Ciência e que essa Ciência esteja ao serviço das pessoas, que, no essencial são também aquelas que todos os dias acorrem ao Serviço Nacional de Saúde".