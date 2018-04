Governo dá meio milhão para esterilizar cães e gatos errantes

Carla Sofia Luz Hoje às 17:32 Facebook

O Governo lança, a partir de quarta-feira, uma campanha de apoio à esterilização de animais de companhia errantes e disponibiliza meio milhão de euros para que os municípios e as entidades gestoras de centros de recolha oficiais intermunicipais cumpram essa obrigação legal.

Desde agosto de 2016 que a lei determina a esterilização de todos os animais recolhidos, mas, face aos dados do relatório anual sobre animais nos centros de recolha oficial (CRO) relativo a 2017, publicado pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), o PAN alerta que a norma não está a ser cumprida. Dos cerca de 40 mil animais errantes recolhidos, apenas 8873 cães e gatos foram esterilizados. Quase 12 mil foram eutanasiados e 16 mil adotados.

"De todos os animais recolhidos apenas 22% são esterilizados. A situação a norte é especialmente precária. Apenas 3,6% dos animais recolhidos foram esterilizados, sendo esta a região do país que apresenta maior número de animais recolhidos e eutanasiados", adverte o PAN, que se bateu pela inclusão deste apoio financeiro à esterilização no Orçamento de Estado de 2018.

A linha de 500 mil euros estará disponível até 30 de novembro, admitindo-se que possa esgotar antes dessa data. Cada câmara terá direito a uma comparticipação máxima de 15 mil euros, enquanto os gestores de centros de recolha intermunicipais receberão o dobro (30 mil), como pode ler-se no despacho conjunto das secretarias de Estado do Orçamento, das Autarquias Locais e da Agricultura e Alimentação, publicado esta terça-feira em Diário da República.

As autarquias que não disponham de canis com condições para a esterilização de animais podem recorrer a um centro de atendimento médico veterinário. A DGAV pagará 15 euros por gato macho, 30 euros por cão macho. As operações das fêmeas são mais complexas e, por isso, terão uma comparticipação maior: 35 euros por gata e 55 euros por cadela.

A DGAV terá um mês para disponibilizar o formulário na sua página de internet, que as autarquias e as entidades gestoras de centros de recolha intermunicipais terão de preencher para candidatarem-se ao apoio. Só serão comparticipadas as esterilizações realizadas após a data de submissão da candidatura.