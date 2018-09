Governo deixa cair equiparação de licenciados pré-Bolonha a mestres

Hoje às 08:25 Facebook

Depois de ter sido anunciado pelo Governo que os licenciados pré-Bolonha seriam equiparados a mestres para efeitos de concursos ou de continuação de estudos, a medida foi deixada cair no novo regime jurídico de graus e diplomas do ensino superior, publicada em agosto.

"A decisão decisão final foi no sentido de não introduzir alterações ao enquadramento legal", disse o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao jornal "Público", que dá conta desta mudança. A intenção anunciada em março faria com que, para efeitos de concursos públicos, por exemplo, os licenciados pré-Bolonha estivessem em pé de igualdade com mestres formados posteriormente, já que o tempo de formação seria semelhante.

Ainda assim, os licenciados antes da entrada em vigor do Tratado de Bolonha podem continuar a pedir equivalência, tendo para isso de pagar a uma instituição de ensino superior para poder apresentar uma dissertação final ou completar cadeiras equivalentes, no mínimo, a um semestre do mestrado.