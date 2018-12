Governo discrimina Porto nos transportes

Carla Sofia Luz Hoje às 09:16 Facebook

O Estado deve mais de 11,23 milhões de euros aos operadores de transportes coletivos da Área Metropolitana do Porto e essa dívida poderá colocar em risco a implementação do passe único em abril de 2019.

Desde 2008 que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) paga uma compensação inferior à devida pelo desconto concedido aos estudantes às empresas integradas na rede Andante. As transportadoras privadas da região exigem a liquidação até ao final deste ano, "sob pena de ficar prejudicada" a adesão ao passe único. Em Lisboa e noutras regiões do país, a compensação é paga integralmente.

O cálculo é da sociedade Transportes Intermodais do Porto (TIP). Ao longo dos anos, a entidade que gere o tarifário intermodal da rede Andante (que permite viajar nos autocarros, no metro e na CP com o mesmo passe) tem alertado os sucessivos governos para o incumprimento, mas nada se alterou. E a dívida cresce ano após ano, com uma perda de receita considerável dos operadores privados e públicos, sobretudo do Metro do Porto e da STCP. Contactado pelo JN, o Ministério do Ambiente limita-se a sublinhar que "o IMT está a aplicar a lei e a respeitar os acordos estabelecidos".

Não é esse o entendimento dos operadores privados nem da entidade pública que gere a rede Andante. O TIP confirma que "há uma perda de receita para os operadores públicos e privados da Área Metropolitana do Porto", que "tem vindo a ser reportada ao IMT e à tutela" há uma década. A dívida acumulada ultrapassa os 11 milhões de euros [ver infográfico]. Quando um estudante compra o passe Andante, não paga o preço integral. É-lhe concedido um desconto. Os mais carenciados beneficiam de uma redução de 60%. Os restantes têm 25% de desconto, correspondendo às tarifas 4_18 e Sub 23. Nem sempre foi assim.

As tarifas sociais no Andante foram introduzidas em 2006. Então, o Governo pediu aos operadores que suportassem parte do desconto de 25% no passe intermodal de estudante. As empresas aceitaram, assumindo a perda de 15% de receita. O Estado só teria de pagar uma compensação equivalente a 10%. Esse acordo foi firmado em maio de 2006.

Decisão unilateral do IMT

Dois anos após o acordo, o Governo aumentou o desconto para 50%. Para os operadores, os pressupostos mantiveram-se: continuaram a assumir a perda de 15% da receita, o que significava que o Governo teria de pagar os restantes 35%. Mas o Estado passou a pagar só 25%. Ao longo dos anos, as regras de acesso às tarifas 4_18 e Sub 23 mudaram várias vezes com o Estado a pagar sempre menos do que deveria, argumentam TIP e operadores privados.

E, desde 2012, por decisão unilateral do IMT, o Estado deixou de compensar os operadores pela venda de passes Andante com 25% de desconto. Paga zero. Já nos títulos com redução de 60%, restitui 35% do valor. É uma situação única na região que cria desigualdade. No resto do país, o Governo compensa integralmente pelo desconto dado, seja de 25% ou de 60%. Para os privados, o Estado está a fazer política social à custa das empresas.

As oito principais empresas privadas do Grande Porto - Nogueira Costa, António da Silva Cruz, Pacense, Gondomarense, Espírito Santo, Moreira, Gomes, Resende e Valpi - tomaram uma posição conjunta por carta, reclamando a liquidação da dívida até 31 de dezembro.

"Os operadores, pelo facto de terem generosamente aceite suportar parcialmente os descontos oferecidos aos clientes do Tarifário Social Andante, têm vindo a ser continuamente prejudicados no pagamento das compensações pela concessão das tarifas 4_18 e Sub23. Esta situação não só é incorreta e injusta, como tem vindo a degradar gravemente a capacidade económica dos operadores", alertam as empresas nas duas missivas, enviadas ao TIP e a que o JN teve acesso. A tutela já foi informada pelo TIP.

O contínuo incumprimento do acordo não é um bom prenúncio para a implementação do passe único [ler P&Q], argumentam os operadores. Por isso, consideram "crucial" a liquidação da dívida "para se restabelecer o clima de confiança entre as entidades, sob pena de ficar prejudicada a disponibilidade dos operadores para participarem em mais uma decisão política tarifária de grande impacto", sustentam, sublinhando que "esta situação inaceitável" é um "entrave" ao "sucesso" do passe único.