Governo disponibiliza 800 mil euros para as lojas do Turismo do Norte

A Turismo do Porto e Norte de Portugal disse esta quinta-feira que o Governo disponibilizou, através da Secretaria de Estado do Turismo, "800 mil euros", uma verba necessária para que aquela entidade possa garantir o funcionamento das suas lojas.

"Estão disponíveis 800 mil euros, uma parte da verba que ultrapassa um milhão de euros. A verba vai permitir o garante do dia-a-dia, como manter as lojas a funcionar", avançou à Lusa fonte da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Como o JN noticiou na quarta-feira, o Turismo do Porto e Norte de Portugal estava sem dinheiro para pagar salários e custos de funcionamento, situação que ia fazer com que os postos de turismo do Aeroporto do Porto e de São Bento fossem encerrados, segundo disse o presidente da Associação de Comerciantes do Porto, Nuno Botelho.

A TPNP alerta, contudo, que "sem disponibilização integral não há montantes para o trabalho de promoção já previsto e aprovado".

A Associação Portuguesa Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) desafiou a Turismo do Porto e Norte a apresentar contas em "nome da transparência".

Questionada pela Lusa sobre se vai ou não apresentar as contas publicamente, a TPNP reagiu afirmando que as "contas são públicas" e que estão na sua página da Internet oficial, esclarecendo ainda que as contas são "aprovadas em Assembleia Geral e pela Secretaria de Estado do Turismo"

A APHORT demonstra também preocupação sobre uma "estratégia conjunta que a TPNP e a Associação de Turismo do Porto e Norte (ATPN) decidiram assumir recentemente na Feira Internacional de Turismo em Madrid (Espanha)", e questiona até que ponto "o contributo para a promoção externa do destino por parte da entidade liderada por Melchior Moreira pode comprometer o plano de atividades e os resultados esperados para este ano".

A ATPN e a TPNP anunciaram no dia 18 de janeiro que a Feira Internacional de Turismo 2018 (Fitur), em Madrid, é o marco para trabalhar no futuro de "mãos dadas" numa nova estratégia política turística.