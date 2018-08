Governo diz que em 2017 fez-se muito pela limpeza das florestas do que em décadas

10 Maio 2018 às 16:48 Facebook

O ministro da Agricultura afirmou esta quinta-feira, em Braga, que em 2017 "fez-se muito mais do que nas últimas décadas" em termos de limpeza da floresta e que Portugal está "seguramente" mais preparado para enfrentar os incêndios.

"Este ano em termos de limpeza da floresta fez-se mais do que nas últimas décadas. Houve um grande esforço, naturalmente que nem tudo estará feito mas o salto quantitativo e qualitativo é enorme, como é facilmente comprovável por quem viaja no país", disse Luís Capoulas Santos, à margem da abertura da edição de 2018 da AGRO - Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação.

Questionado sobre se o país está mais preparado para enfrentar a época de incêndios, o governante respondeu: "Seguramente. O esforço que está a ser feito não tem qualquer precedente".

O responsável pela tutela da agricultura salientou ainda o "bom momento" que o setor atravessa: "A agricultura neste momento é o setor que cresce ao ritmo que é o dobro do resto da Economia e que está a conhecer uma vocação exportadora impressionante", apontou.

Segundo Capoulas Santos, o setor cresceu "8% no ano passado e nos dois primeiros meses deste ano o crescimento das exportações, comparativamente com o período homólogo do ano anterior, é de 10%".

O governante apontou o caso da exportação de framboesas como exemplo do momento do setor.

"Por exemplo, nos frutos vermelhos, nas framboesas, Portugal representa 40% do abastecimento europeu", disse, completando que houve também um "incremento nas exportações de vinho, os hortofrutícolas estão a ter um trajeto impressionante. No ano passado o setor representou cerca de 6.6 mil milhões de euros, o que significa um valor quase igual ao têxtil e ao calçado em conjunto".

Em 2018, a AGRO - Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação assinala a sua 51ª edição, estando presentes cerca de 250 expositores e perto de 450 máquinas agrícolas, que ocuparão um espaço de exposição superior a 25 mil metros quadrados.