O Ministério da Saúde chegou esta segunda-feira a acordo com as estruturas sindicais representantes dos enfermeiros.

"Após um período longo de negociações árduas com as estruturas sindicais, o Governo está em condições de anunciar que foi formalizado um acordo entre as partes com vista ao futuro destes profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS)", lê-se no comunicado.