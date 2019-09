Governo falha promessa e deixa Infarmed fora da descentralização

Alexandra Figueira com Inês Schreck Hoje às 09:06, atualizado às 09:08 Facebook

António Costa disse que decisão passaria pela Comissão para a Descentralização, mas não deu qualquer passo nesse sentido.

O Governo não tomou qualquer iniciativa para que a Comissão Independente para a Descentralização analisasse a deslocalização do Infarmed para o Porto. Há um ano, o então ministro da Saúde e o primeiro-ministro congelaram a decisão sobre a mudança porque a comissão presidida por João Cravinho iria estudar o assunto. Mas nem a deslocalização de entidades concretas fazia parte da incumbência da comissão, nem o Governo lhe dirigiu qualquer pedido nesse sentido. O Governo "não foi sério", acusa a Associação Comercial do Porto.

"Soube pelos jornais. Não tivemos qualquer manifestação de interesse do Governo para que estudasse a deslocalização da sede do Infarmed", afiançou ao JN João Cravinho. O histórico socialista avançou que o mandato confiado pelos deputados à comissão passava por propor um processo de tomada de decisão sobre deslocalizações. Esse processo, disse, implica a criação de um grupo de trabalho, no início da legislatura, para estudar os organismos ou serviços passíveis de deslocalização e os melhores locais para os receber. A lista, calendarizada, será depois submetida ao Parlamento. "Propomos uma metodologia de descentralização, mas só dentro da Administração Pública é possível fazer um programa concreto", disse.

