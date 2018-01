Governo garante apoios aos pescadores até final de fevereiro

Hoje às 17:59 Facebook

O secretário de Estado das Pescas garantiu esta terça-feira que as ajudas aos pescadores, na sequência da proibição temporária da captura da sardinha, vão ser pagas até ao final de fevereiro.

"Apresentamos à Comissão Europeia (CE) um plano plurianual concertado com Espanha. Portugal optou por apoiar (os pescadores) por um mês. Temos cerca de 90 candidaturas em análise, a maior parte serão pagas até ao final de fevereiro, mas algumas ainda em janeiro", disse José Apolinário, durante a audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

Em causa, estão pagamentos na ordem dos 960 euros, sendo o custo total estimado em três milhões de euros.

José Apolinário referiu que foram também definidos limites à captura do biqueirão, de modo a garantir a "rentabilidade" da quota.

A interdição de pesca até ao dia 30 de abril abrange as embarcações licenciadas para operar com artes de cerco na zona 9, desde a Galiza ao Golfo de Cádis, e que foi definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM).