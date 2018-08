Governo já pagou apoios de 70 milhões de euros a 25 mil agricultores

Aníbal Rodrigues 02 Maio 2018 às 13:00 Facebook

Twitter

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, fala numa "resposta sem precedentes" aos agricultores afetados pelos fogos de 2017. "Já pagámos mais de 70 milhões de euros a 25 mil agricultores. Pagou-se com uma celeridade como nunca aconteceu. A ajuda que foi dada, com a rapidez que foi dada, é algo sem precedentes e é inteiramente justo", afirmou Capoulas Santos, esta quarta-feira, em Góis, aos jornalistas, antes de entrar para uma sessão de apresentação de medidas no âmbito do Programa de Revitalização do Pinhal Interior. Para os mais céticos, o ministro anuncia: "Posso facultar a lista das pessoas que já receberam."

As declarações do ministro não evitaram a concentração de cerca de 30 agricultores, que entregaram um documento a Capoulas Santos a solicitar mais apoios para a agricultura, florestas e habitação. Uma reivindicação concreta passa pela reabertura dos apoios até aos cinco mil euros para quem não foi apoiado. Além destas exigências, a chamada Comissão de Agricultores e Produtores Florestais lesados pelos incêndios quer ser recebida pelo primeiro-ministro.

Nuno Pereira, porta-voz do Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões avisa que, "se as coisas continuarem como estão", podem "avançar para meios mais radicais; pode ser desde corte de estradas, deslocações pontuais aos sítios onde vão os ministros e ir à CCDRC [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro] com as pessoas que estão a viver em rulotes e tendas". Este responsável assegura que "tem uma lista com pelo menos cem pessoas já identificadas, portugueses e estrangeiros, em vários concelhos". "Vamos mostrar cada vez mais esses casos", garante.