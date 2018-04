Governo tem aval há uma semana, mas ainda não pagou meios aéreos

JN Hoje às 13:56 Facebook

O Governo já tem, há uma semana, autorização do Tribunal de Contas (TdC) para pagar os meios aéreos alugados em outubro de 2017, relativos a três contratos celebrados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), mas ainda não o fez.

O Tribunal de Contas (TdC) deu, a 27 de março, o aval para o pagamento do aluguer de meios aéreos de outubro de 2017, relativos a três contratos celebrados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para o aluguer de 12 aeronaves de combate a incêndios florestais

Num esclarecimento enviado às redações esta terça-feira ao início da tarde, na sequência da notícia publicada na edição impressa do JN de que o Governo ainda não pagou a conta dos helicópteros alugados em outubro, o TdC esclarece que já deu autorização, na semana passada, para que sejam pagos os valores relativos a três contratos. Na segunda-feira, o Ministério da Administração Interna tinha argumentado que o atraso nos pagamentos às empresas estava dependente do "processo de fiscalização" do TdC, embora garantisse que havia dinheiro para o pagamento.

Em causa estão, de acordo com a informação agora divulgada, os contratos celebrados entre a ANPC e a empresa Babcok Mission Critical Services Portugal (um deles para o aluguer de oito helicópteros médios e outro uma adenda ao contrato de locação de 2 aeronaves complementares) e outro com a Agro Montiar, Soc. de Serviços Aéreos para Agricultores e Fogos, relativo a uma adenda ao contrato de locação de duas aeronaves.

As empresas ouvidas pelo JN reclamam um total de mais de cinco milhões de euros em dívida, relativos a vários meios alugados para o período de outubro.