Governo lança concurso para "terminar com as desigualdades no trabalho"

Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O governo anunciou esta quarta-feira a abertura, até 2 de maio, de um concurso para projetos destinados a "terminar com as desigualdades no trabalho", no âmbito do Programa Conciliação e Igualdade de Género.

A iniciativa, orçada em 900 mil euros, visa apoiar a adoção de sistemas de avaliação que permitam efetivar o princípio do salário igual para trabalho igual entre homens e mulheres, de acordo com informação divulgada pelo gabinete da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

Estão abrangidos "projetos que criem, testem e validem instrumentos práticos para medir desigualdades nas empresas", como níveis de segregação ou dificuldades de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar.

Deve ser considerado o impacto de fenómenos como stress, esgotamento e falta de motivação, bem como a produtividade, entre outros aspetos.

"Este aviso [do concurso], lançado uma semana após a entrada em vigor da nova lei da igualdade remuneratória, tem como objetivo apoiar as empresas e os parceiros sociais dos vários setores de atividade na concretização das exigências e dos dispositivos agora previstos na lei", de acordo com uma nota emitida pela secretária de Estado.

A lei determina que as empresas devem assegurar uma política remuneratória transparente, assente na avaliação das funções, com base em critérios objetivos, comuns a homens e mulheres.

O prazo para a apresentação de candidaturas ao concurso termina a 2 de maio.