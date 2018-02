Governo muda regras e deixa doentes em risco

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 01:02 Facebook

Twitter

Privados proibidos de prescrever fármacos biológicos a pacientes com doença inflamatóriado intestino. Urgência do tratamento é incompatível com espera por consulta de especialista no SNS

Os pacientes com doença inflamatória do intestino - seguidos há anos nos hospitais privados e que só conseguem manter a doença controlada com medicamentos biológicos - estão em risco. O Governo mudou as regras de prescrição dos fármacos em novembro e impediu os gastrenterologistas privados de receitá-los. Só os hospitais públicos têm aval para prescrevê-los, mas os doentes, forçados pelo Estado a mudar de médico, não podem esperar meses pela consulta de gastrenterologia: há risco de graves complicações, alertam os especialistas da área.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui