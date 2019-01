Governo não convence câmaras de peso a assumir tarefas em 2019

Carla Sofia Luz Hoje às 22:03 Facebook

Já há câmaras de peso a recusar a descentralização em 2019 por tardia e insuficiente clarificação sobre as novas tarefas e por ainda não serem conhecidos os montantes que o Governo transferirá para o poder local. Porto, Gaia, Sintra, Mafra, Valongo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Paredes, Espinho, Santa Maria da Feira, Seixal, Alcochete e Palmela rejeitarão parcial ou totalmente assumir novas competências este ano.

O presidente da Câmara portuense, Rui Moreira, vai mais longe e garante que também não está disponível para a descentralização em 2020. Boa parte dos autarcas das áreas metropolitanas e de outras regiões já manifestaram indisponibilidade no final de agosto, o que levou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a enviar cartas às 278 câmaras, dando conta de que essas pronúncias não tinham valor jurídico.

Ainda faltam diplomas

Com 11 diplomas setoriais publicados - só não foram revogados ontem no Parlamento, graças à abstenção do PSD (ler caixilho) -, a aceitação é tácita, mas a recusa tem de ser aprovada em assembleia municipal até ao final de janeiro ou início de fevereiro, dependendo da área a transferir.

Se Rui Moreira reitera a opção de não assumir novas competências em 2019 e em 2020, na "defesa dos interesses" da autarquia e da "população", também o presidente do município de Sintra, Basílio Horta, não vê condições para abraçar este ano o processo que o Governo diz ser a maior reforma do Estado.

O socialista avisa que, no Orçamento de Estado para 2019, não ficaram "devidamente explicitadas as verbas respeitantes ao Fundo de Financiamento da Descentralização" e "nem sequer" está "acautelada a forma da sua alocação específica e setorial", como pode ler-se na proposta que leva ao Executivo na terça-feira.

O autarca sublinha ainda que a assunção de competências implicará uma "adequação da estrutura dos serviços do município". Nada disto "é viável" para este ano, sobretudo é impossível "enquadrar as competências financeiras e materiais" em Sintra. Aliás, o socialista constituirá um "grupo de missão" para apurar "o real alcance financeiro, material e procedimental" da descentralização.

Também Gaia reafirmará, na reunião do dia 14, a recusa de tarefas em 2019. O presidente Eduardo Vítor Rodrigues recorda que o Fundo de Financiamento da Descentralização foi reprovado pela Assembleia da República, também com os votos do PSD. "Como é possível que os municípios aceitem sem saber qual é o montante respetivo a que terão direito? Está a ser tudo feito em cima do joelho e ainda falta publicar dois diplomas fundamentais: educação e saúde", alerta o socialista. Para a maioria dos autarcas não está em causa o apoio ao princípio descentralizador, mas a falta de informação para abraçar as tarefas.

Emídio Sousa, presidente da Câmara da Feira, é muito crítico quanto à forma como o Governo decidiu financiar a transferência de competências. Em vez de um "pagamento à peça" com a transferência de montantes desajustados depois de anos de "desinvestimento" no serviços públicos, o autarca gostaria de uma descentralização mais ambiciosa com uma "redistribuição capaz das receitas públicas, sobretudo IVA e IRS".v

Recusa parcial

A Câmara de Valongo já decidiu a rejeição parcial de competências para este ano. Não aceita tarefas de justiça, proteção civil, habitação, estacionamento público e jogos. Também recusa a gestão de estradas nacionais, tanto mais que não está clarificada a "responsabilidade civil" que a autarquia poderá ter em caso de acidente.

Ainda a decidir

Matosinhos e Paredes aceitarão competências só em algumas áreas. Paredes sublinha que recusará tudo o que implique transferência de receitas. Oliveira de Azeméis, Gondomar e S. João da Madeira tomam uma decisão nos próximos dias.

PSD dá "última oportunidade" e quer ver as contas

O PSD fez um ultimato ao Governo e deu-lhe uma "última oportunidade" para apresentar as contas do Fundo de Financiamento da Descentralização até ao fim do mês. Têm de chegar até 28 de fevereiro à AR. Os sociais-democratas voltaram a dar a mão ao PS, evitando a revogação dos 11 decreto-lei setoriais da descentralização, proposta pelo BE, PCP e PEV. Para Eduardo Cabrita, isso "seria trair os autarcas portugueses". Alguns diplomas poderão ser alterados, já que, por iniciativa do CDS, baixaram à Comissão de Poder Local sem votação.