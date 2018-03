Governo não dá financiamento a 100% a todos e ANMP está contra

Carla Sofia Luz e Nuno Miguel Ropio Hoje às 14:44 Facebook

Todos os municípios têm de garantir a limpeza de matas e de florestas e a criação de faixas de gestão de combustível nos seus territórios a partir de sexta-feira, caso os proprietários privados não o façam. Mas o acesso ao financiamento do Governo para cumprir essa missão não será igual para todos. A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) está a contra a diferenciação.

O projeto de decreto-lei que estabelece as regras para a operacionalização da linha de crédito de 50 milhões de euros destinada a financiar a despesa das autarquias determina que só os gastos nas áreas prioritárias terão financiamento a 100%. A ANMP exige que todas as câmaras tenham direito à totalidade do valor pedido e aprovaram, na reunião desta terça-feira, um parecer negativo ao projeto de decreto-lei.

"Considera-se que esse financiamento deve ser assegurado, em quaisquer circunstâncias, sempre a 100%, ou seja, independentemente da prioridade da execução e da localização das referidas redes secundárias", argumenta a associação no parecer desfavorável ao diploma, alertando para a grande especulação no negócio de limpeza de terrenos florestais. As empresas que se dedicam à limpeza de propriedades "triplicaram" os preços em 2018.

Dos 278 concelhos em Portugal continental, 169 possuem freguesias no grupo da primeira prioridade (povoações onde a limpeza é considerada mais urgente e onde há maior risco de incêndios rurais). Com estas regras, apenas aquelas autarquias terão direito a receber a totalidade do valor solicitado. Os municípios com freguesias no grupo da segunda prioridade receberão 75% do montante pedido. As restantes câmaras do país terão direito, no máximo, a 60% do valor solicitado.

Cada autarquia terá de indicar o valor do financiamento pretendido e onde irá intervir por freguesia à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) até ao dia 30 de setembro, embora seja obrigatório concluir as limpezas até 31 de maio. Esta entidade pública irá dispor de dez dias úteis para enviar a proposta fundamentada de concessão de crédito ao secretário de Estado das Autarquias Locais. Mas o montante do financiamento a atribuir precisará, ainda, do aval do Ministério das Finanças. Só então será celebrado o contrato de financiamento.

O dinheiro emprestado pelo Governo para rasgar as faixas de gestão de combustível nos terrenos do proprietários incumpridores terá de ser devolvido pelas câmaras, como define o diploma, a que o JN teve acesso e que foi aprovado a 1 de março em Conselho de Ministros. O período de carência do empréstimo é de um ano, não estando sujeito a juros.

Prevendo que o ressarcimento pela limpeza dos terrenos alheios será moroso, o Executivo PS estabelece que o valor emprestado possa ser devolvido em cinco anos, se for menos de um milhão de euros, e em dez anos, caso o reembolso seja superior a um milhão. A 31 de dezembro de cada ano, as câmaras terão de reportar à DGAL quanto gastaram com a limpeza, que receitas já foram cobradas e quais os valores que ainda não foram recebidos e as áreas onde não foi possível identificar os donos dos terrenos.

Consciente de que a inexistência de cadastro da propriedade rústica é um "impedimento insanável" para identificar e responsabilizar os donos incumpridores, de que há proprietários em situação económica "débil" que não conseguirão pagar a fatura municipal da limpeza, mesmo recorrendo à cobrança coerciva, e de que a venda da lenha não será "um mecanismo viável e expedito" num mercado "saturado", a ANMP volta a insistir que o apoio estatal seja a fundo perdido.

"Impõe-se que o financiamento seja a fundo perdido quando os municípios demonstrem que não conseguiram o ressarcimento da despesa realizada", após a realização dos procedimentos de cobrança coerciva, defendem os autarcas. O presidente da associação, Manuel Machado, levará estas preocupações ao primeiro-ministro, António Costa, no encontro agendado para amanhã de manhã.

Perguntas e respostas

Não consigo limpar o meu terreno até amanhã. O que irá acontecer?

A lei do Orçamento do Estado de 2018 estipulou como data limite para a limpeza o dia 15 de março. A partir de sexta-feira, os municípios devem assegurar o trabalho que não foi feito nos terrenos e depois remeter os custos aos proprietários. Entretanto, a GNR tem ordens para avançar com coimas, que podem ir dos 280 euros aos 120 mil euros, dependendo se são pessoas singulares ou coletivas. O ministro da Agricultura admitiu que a GNR pode vir a ser tolerante nos primeiros dias.

Se a câmara cortar as árvores no meu terreno e as vender, a quem cabe esse montante?

O valor resultante da venda dos resíduos retirados pela câmara são do proprietário. Mas podem servir também para cobrir os custos da limpeza. Para entrar nos terrenos, a câmara só tem de fazer uma simples comunicação da data de intervenção. Se o dono da propriedade não disser nada em cinco dias, é afixado um edital com a data de limpeza.

Quero limpar o meu terreno. O que tenho de cortar?

A lei aplica-se não só aos proprietários mas também aos arrendatários e usufrutuários de terrenos junto de edifícios, que têm de criar uma faixa livre de mato e arbustos - denominada de gestão de combustível. Da alvenaria das casas, fábricas ou armazéns devem-se contar 50 metros a limpar. E limpar não é cortar tudo. Não é preciso cortar árvores de fruto se estiverem num jardim ou terreno agrícola. Não se podem cortar azinheiras ou sobreiros sem autorização do ICNF. A cortar: as árvores que estão a menos de cinco metros de casas e não tenham uma distância de quatro metros entre as copas.