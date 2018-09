Governo paga mais para aumentar as cirurgias a obesos

Carla Sofia Luz Hoje às 00:40 Facebook

O Ministério da Saúde quer reduzir as listas e o tempo de espera pela cirurgia de tratamento da obesidade no Serviço Nacional de Saúde.

Para incentivar os hospitais a aumentarem a atividade cirúrgica, vai remunerar melhor as equipas multidisciplinares pelo trabalho adicional e passará a pagar outras duas técnicas mais eficazes na redução do excesso do peso do que a banda gástrica.

