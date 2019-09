Governo prepara plano para voto antecipado em Lisboa e Porto

Hermana Cruz Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério da Administração Interna (MAI) está a ultimar com as autarquias um plano que visa evitar as filas que se verificaram, sobretudo em Lisboa e no Porto, na votação em mobilidade das eleições europeias de maio passado.

Entre as medidas, poderá estar o reforço do número de mesas de voto naquelas duas capitais de distrito.

"Como foi referido no próprio dia do voto antecipado para as eleições europeias, o Ministério da Administração Interna reconheceu a necessidade de promover melhorias na organização do processo, constatada a significativa adesão por parte dos eleitores", vinca o MAI, recordando que inscreveram-se perto de 20 mil pessoas no voto em mobilidade.